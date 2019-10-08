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Уборочную в Новосибирской области планируется завершить до середины октября

Около 800 тыс. тонн зерна будет отправлено за пределы региона
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Уборка зерновых в Новосибирской области завершится 10 октября, до начала дождливого периода и холодов. В ходе уборочной кампании планируется собрать около 2,6 млн тонн зерна, около 800 тыс. тонн будет отправлено за пределы региона, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"На текущую дату обмолочено 1 млн 407 тыс. га зерновых культур из 1 млн 416 тыс. га, которые были посеяны. Валовой намолот составляет 2 млн 576 тыс. тонн при урожайности 18,3 ц/га. Полностью завершена уборка в 24 районах, предстоит убрать оставшиеся площади еще в 6 районах области. Я думаю, что полностью мы выйдем из уборочной кампании 10 октября. <…> Уборка будет завершена на всей посевной площади, у хозяйств есть достаточно ресурсов, достаточное техническое оснащение", - сказал Лещенко.

Он отметил, что валовый сбор урожая в весе после доработки зерна будет известен к ноябрю. При этом, по данным Лещенко, в текущем году сформирован профицит зерна на территории области, в связи с чем необходимо отправить за пределы региона 800 тыс. тонн.

"У наших соседних государств - это члены Таможенного союза, такие как Казахстан, Белоруссия, не очень хорошо в этом году с урожаем зерновых культур, сказались проявления засухи, поэтому очень много зерна в отличие от предыдущих лет уходит в этом году в соседний Казахстан", - сказал Евгений Лещенко.

В разговоре с ТАСС он сообщил, что в Казахстан из Новосибирской области может быть поставлено до 100 тыс. тонн зерна. Кроме того, зерно планируется поставлять по экспортным контрактам на традиционные для Новосибирской области рынки: в Азербайджан, Турцию, Египет, а также Монголию и Китай. По словам Лещенко в настоящее время увеличиваются темпы отгрузки, особенно, железнодорожным транспортом. В октябре темпы отгрузки составляют порядка 44 вагонов в сутки.

По данным Лещенко, стоимость уборочной компании кампании в 2019 году составит 2,2 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Рост стоимости произошел, в первую очередь, за счет увеличения стоимости запасных частей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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