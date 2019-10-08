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Белая медведица, обнаруженная в июне в Норильске, прошла курс реабилитации

Парк флоры и фауны "Роев ручей" объявил конкурс для выбора лучшей клички животного
Описание
© Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей"

ТАСС, 8 октября. Белая медведица, которую обнаружили в июне в Норильске, прошла курс реабилитации и была переведена из карантинного отделения в вольер, говорится в сообщении компании "Роснефть", которая совместно с красноярским парком флоры и фауны "Роев ручей" принимала участие в спасении медведицы.

В июне этого года в Норильске двухгодовалая самка вышла к людям в поисках пищи, медведица была сильно истощена. Ее в специальной клетке доставили в "Роев ручей", где три месяца ветеринарные врачи и зоологи парка боролись за ее жизнь. Для нее был разработан специальный курс лечения.

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Сейчас, по словам специалистов, медведица прекрасно себя чувствует и набрала в весе.

Пресс-служба парка флоры и фауны "Роев ручей" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявила конкурс для выбора лучшей клички белой медведице. "На табличке, которая висит на вольере, надпись "Белая медведица, привезенная из Норильска". Имени у этой "потеряшки" пока нет, его необходимо придумать, чтоб медведица могла с достоинством влиться в благородное общество белых медведей российских зоопарков. Парк "Роев ручей" совместно с ПАО "НК "Роснефть" объявляет конкурс на лучшую кличку для белой медведицы", - говорится в сообщении.

Имя для медведицы можно предлагать в социальных сетях "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Фейсбук". Победитель конкурса будет объявлен 10 октября.

Естественный ареал обитания белых медведей намного севернее города - примерно в 500-1500 тыс. км от Норильска. Предыдущий случай появления белого медведя в Норильске был зафиксирован в 1978 году. Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных.

Теги
РоссияКрасноярский край
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