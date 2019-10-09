Бывших сотрудников транспортной компании осудили в Кузбассе за хищение более 11 млн рублей

ТАСС, 9 октября. Двое бывших сотрудников транспортной компании по перевозке угля в Кузбассе приговорены к 2,5 и 3 годам лишения свободы условно за хищения на сумму более 11 млн рублей и попытку вернуть искусственно завышенный налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму еще около 10 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте МВД региона.

В полицию обратилась налоговая служба, выяснившая, что одна из транспортных компаний намеренно завышает стоимость большегрузной техники при ее покупке. Завышение стоимости приводит к тому, что завышается и НДС, который подлежит возврату через налоговую службу из государственного бюджета. Было возбуждено уголовное дело по статьям 159 ("Мошенничество") и 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ.

"Уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантов виновными и приговорил бывшего директора по коммерческим вопросам к 2 годам 6 месяцам, а бывшего главного бухгалтера - к 3 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Заместитель директора и главный бухгалтер компании подделывали документы о приобретении техники и позже предоставляли ложные сведения в налоговую службу в надежде вернуть завышенный НДС в сумме более 10 млн рублей. Также было выявлено хищение со счетов организации по подложным документам.