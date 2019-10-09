Градообразующее предприятие в моногороде Кузбасса накопило 96 млн руб. долгов по зарплате

КЕМЕРОВО, 9 октября. /ТАСС/. Градообразующее предприятие кузбасского моногорода Юрга - Юргинский машиностроительный завод (принадлежит НПК "Уралвагонзавод") - накопило задолженность по заработной плате перед сотрудниками в размере около 96 млн рублей. Она должна быть погашена до конца текущего месяца, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

"Июль, [выплачено заработной платы] - ноль, август - ноль, сентябрь - ноль, общая сумма задолженности - 96 млн рублей. Это должно быть погашено в этом месяце полностью, теперь это моя ответственность перед вами. Все льготы социальные, которые утеряны, мы восстановим, обязательным разделом будет повышение заработной платы", - сказал Цивилев работникам завода. Видеоматериалы со встречи распространила в среду пресс-служба администрации региона.

Юргинский машзавод производит горно-шахтное оборудование, грузоподъемную и специальную технику, также в состав предприятия входит ТЭЦ, которая обеспечивает подачу тепла на жилые и социальные объекты города с населением 82 тыс. человек. Проблемы с выплатой заработной платы на заводе стали возникать с 2015 года, также копилась кредиторская и налоговая задолженность, из-за невыплаты зарплат начались массовые увольнения сотрудников.

Генеральный директор Юргинского машзавода Анатолий Лазарев отстранен от занимаемой должности. Совместно с новым руководством власти намерены разработать программу финансового оздоровления предприятия, к этой работе правительство региона планирует привлечь экспертов госкорпорации Ростех.