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Пять снежных барсов попали в объективы камер участников экспедиции на Алтае

Среди них самка с двумя котятами, которую камеры ранее не фиксировали на российской стороне хребта Чихачева
Особи, которых ранее камеры не фиксировали на российской стороне хребта Чихачева Стоп-кадр с видео/пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF
Описание
Особи, которых ранее камеры не фиксировали на российской стороне хребта Чихачева
© Стоп-кадр с видео/пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF

ТАСС, 9 октября. Девятая добровольческая экспедиция "По следам снежного барса" завершилась на хребте Чихачева в Республике Алтай. Ее участники обнаружили, что в объективы фотоловушек попали пять особей редкой кошки, сообщила в среду пресс-служба Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"На кадрах видео- и фотоловушек отметились всего пять особей снежного барса (ирбиса) - уже известные специалистам и новые ирбисы хребта Чихачева. Это самец Хоргай, самый старый двенадцатилетний ирбис Алтая, которого эксперты фиксируют камерами с 2011 года, самка Гута, известная с 2012 года, и самка с двумя котятами 2017 года рождения, которую камеры ранее не фиксировали на российской стороне хребта Чихачева", - говорится в сообщении.

По словам руководителя экспедиции Сергея Спицына, у Гуты в этом году вновь появились котята, это определяется по ее внешнему виду. "Фотографий барсят мы еще не получали, так как они слишком маленькие, и мама Гута не приводила их к месту маркировки. <...> Учитывая, насколько редок снежный барс, появление котят огромная радость", - добавил он.

Участниками экспедиции стали сотрудники Алтайского заповедника и региональной общественной организации "Аргали", а также волонтеры. Последние в течение 20 дней наравне с профессионалами совершали длительные пешие маршруты по хребту Чихачева - одному из основных участков обитания снежного барса в Республике Алтай. Добровольцы проверили автоматические камеры, установленные в начале лета в местах наиболее вероятного появления снежных барсов - на гребне гор, у камней, на звериных тропах, по которым перемещаются звери.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории "уязвимый вид", он остается одним из самых малоизученных видов кошачьих в мире. До сих пор не известна точная численность ирбисов. По данным WWF, на планете обитают около 4 тыс. особей, в России - не более 70-90, подтвержденных - примерно 50 особей, из которых около 40 - в Республике Алтай. Ирбис считается самым высокогорным представителем семейства кошачьих, средняя высота его обитания составляет 1,5-4 тыс. метров над уровнем моря.

Хребет Чихачева расположен на границе России и Монголии. Проходящая здесь добровольческая экспедиция "По следам снежного барса" - единственный в России проект по участию волонтеров в работе по сохранению снежного барса.

Теги
РоссияАлтай
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