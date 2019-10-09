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Минздрав РФ назначил нового директора новосибирского НИИТО им. Цивьяна

Руководителем стал Андрей Корыткин, экс-директор центра Михаил Садовой покинул пост в 2018 году из-за громкого коррупционного скандала

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/ Министерство здравоохранения РФ назначило нового директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО им. Цивьяна), этот пост занял Андрей Корыткин, до недавнего времени работавший в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава РФ. О новом назначении ТАСС в среду сообщил сам Корыткин.

"К обязанностям приступил, с 9 октября назначен, знакомлюсь с коллективом", - сказал ТАСС Андрей Корыткин.

НИИТО им. Цивьяна - крупный медицинский центр, занимающийся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Экс-директор центра Михаил Садовой, руководивший учреждением более десяти лет, покинул пост в начале 2018 года в связи с громким коррупционным скандалом и возбуждением уголовных дел. И.о. директора института была назначена Ирина Кирилова.

Андрей Корыткин с 2019 года до недавнего времени работал руководителем ортопедического отделения взрослых и Руководителем ортопедического отделения детей в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава РФ (Нижний Новгород).

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИТО был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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