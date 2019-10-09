Объем собранного зерна в Алтайском крае в 2019 году прогнозируется на уровне 4,2 млн тонн

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Аграрии Алтайского края, согласно прогнозу, по итогам уборочной кампании соберут 4,2 млн тонн зерна. Урожайность в крае падает по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду министр экономического развития края Павел Дитятев на заседании правительства Алтайского края.

"Темпы уборочной кампании по сравнению с прошлым годом более высокие, но урожайность ниже прошлогоднего уровня. Это следствие той засухи, под которую попало 40% от общей площади пашни. Сбор зерновых в весе после доработки, составит около 4,2 млн тонн", - сказал Дитяев.

При этом, масличных культур собрано 850 тысяч тонн. Этот объем, по его словам, достаточен, чтобы загрузить производственные мощности в крае, и чтобы этот сектор экономики рентабельно существовал и развивался. По данным на вторник 8 октября, было убрано около 98,8% площадей.

В целом сельскохозяйственная отрасль демонстрирует растущую динамику в последние годы. Сбор зерновых часто превышал отметку в 5 млн тонн продукции в весе после доработки, что существенно выше средних показателей. По словам Дитяева, индекс производства продукции агропромышленного комплекса в 2016-2018 годах вырос на 18,3%, а за 8 месяцев этого года объем валовой продукции составляет 59 млрд рублей. Таким образом, итоги по отрасли в этом году оцениваются в 92,9%.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составила 5,3 млн га (выше показателей прошлого года на 130 тыс. га). Регион обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн на. Средняя урожайность зерновых в аграрном сезоне 2018 года - около 16 центнеров с га, всего собрано 5,3 млн тонн урожая.