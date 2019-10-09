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Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ

Среди учащихся зарегистрировано 12 случаев пневмонии

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Работу [гимназии № 3] временно приостановили приказом руководства гимназии в связи с тем, что там отмечается повышенная заболеваемость ОРВИ и зарегистрировано 12 случаев пневмонии среди учащихся. Чтобы <...> предотвратить распространение инфекции, приостановили деятельность с 9 октября на десять дней. Сейчас в учебном заведении проводится комплекс санитарных мероприятий, в том числе дезинфекция", - сказал собеседник агентства.

На сайте гимназии опубликован приказ директора о введении карантина. В документе указано, что занятия продолжатся дистанционно.

В целом, как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Иркутской области находится на неэпидемическом уровне. За прошлую неделю было зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, 72% заболевших составляют дети до 14 лет.

Теги
РоссияИркутская область
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