Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Работу [гимназии № 3] временно приостановили приказом руководства гимназии в связи с тем, что там отмечается повышенная заболеваемость ОРВИ и зарегистрировано 12 случаев пневмонии среди учащихся. Чтобы <...> предотвратить распространение инфекции, приостановили деятельность с 9 октября на десять дней. Сейчас в учебном заведении проводится комплекс санитарных мероприятий, в том числе дезинфекция", - сказал собеседник агентства.

На сайте гимназии опубликован приказ директора о введении карантина. В документе указано, что занятия продолжатся дистанционно.

В целом, как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Иркутской области находится на неэпидемическом уровне. За прошлую неделю было зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, 72% заболевших составляют дети до 14 лет.