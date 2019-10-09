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Новосибирск получит дополнительно 495 млн на дорожные объекты к молодежному ЧМ по хоккею

Средства будут направлены на обеспечение транспортной доступности строящейся многофункциональной ледовой арены

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Новосибирская область получит дополнительно 495 млн рублей на строительство дорожных объектов, прилегающих к строящейся для молодежного чемпионата по хоккею в 2023 году многофункциональной ледовой арены, они будут создаваться по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду пресс-служба правительства Новосибирской области.

"В 2019 году Новосибирской области будет дополнительно направлено более 730 млн рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", <…> из них 495 млн рублей на строительство пяти объектов для обеспечения транспортной доступности строящейся многофункциональной ледовой арены в Кировском и Ленинском районах", - говорится в сообщении.

Дорожные объекты, которые будут созданы на эти средства, - часть инфраструктуры, которая создается вокруг строящейся Ледовой арены, в том числе транспортная развязка на площади Лыщинского, где сейчас происходят заторы в час-пик, расширение подъездов к Октябрьскому мосту, благоустройство и обустройство ливневой канализации.

Всего на территории Новосибирска и городской агломерации в 2019 году были запланированы дорожные работы на 49 объектах уличной сети общей протяженностью почти 39 км. На дорогах регионального и межмуниципального значения проводятся работы на 60 объектах, общая протяженность - 118 км.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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