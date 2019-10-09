Число отравившихся в Братске посетителей кафе увеличилось до 19

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Число отравившихся в кафе-закусочной жителей Братска увеличилось с 13 до 19, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"По состоянию на 12:00 (07:00 мск) среды число обратившихся за медицинской помощью составляет 19, из них четверо детей. Госпитализированы 13 человек, из них трое детей, остальные находятся на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшим поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция". Они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Во вторник 13 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе-закусочной на улице Кирова. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, работа заведения приостановлена, на продукцию наложен арест. В ходе проверки кафе выявлены нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности. СК по факту массового отравления проводит проверку.

В июне это кафе уже временно закрывали в связи с массовым отравлением посетителей шаурмой. Тогда пострадали 13 человек, восемь были госпитализированы. Следователи установили, что после этого случая владелец продал заведение другому предпринимателю.