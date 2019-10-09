Прокуратура обязала думу Киренска отправить в отставку главу города

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области через суд обязала думу Киренска отравить в отставку главу города Николая Черных за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом в среду сообщается на сайте областной прокуратуры.

"По результатам проверки прокурором Киренского района в думу Киренского муниципального образования внесено представление с требованиями об инициировании удаления главы муниципального образования в отставку в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Черных после избрания в 2016 году главой Киренска продолжил принимать участие в управлении частным предприятием "Водоканал", что является нарушением федерального закона "О противодействии коррупции". Кроме того, в 2016-2018 годах глава города заключил муниципальные контракты и договоры с двумя коммерческими коммунальными структурами, учредителем которых является его жена. Также имели место факты представления Черных и его супругой недостоверных и неполных сведений о доходах и имуществе.

Дума Киренска в суде пыталась оспорить требование прокуратуры отправить главу в отставку, однако суд депутатов не поддержал. Комментарием думы и администрации горда ТАСС пока не располагает.

Киренск находится в 920 км от Иркутска, в городе проживает более 11 тыс. человек. Градообразующей отраслью является речной транспорт.