В Усть-Илимске загорелась кровля кафе на площади 260 кв. метров

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар на площади 260 кв. метров в Усть-Илимске Иркутской области, где загорелась кровля кафе. В момент возгорания людей в здании не было, кафе не работало, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 14:45 (09:45 мск) в Усть-Илимске поступило сообщение о возгорании кровли кафе "Алания". Площадь пожара составляет 260 кв. м. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства.

На месте работают 14 человек и четыре единицы техники.