Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памятники Великой Отечественной войны отремонтируют на Алтае в 2020 году за 75 млн рублей

Привести в порядок мемориальные комплексы планируется в короткий срок весной

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края направят на ремонт памятников Великой Отечественной войны 75 млн рублей в 2020 году, соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"По поручению губернатора 75 млн рублей будет направлено на ремонт мемориалов Великой Отечественной войны в 2020 году. 2020 год - год 75-летия Победы. Регион будет готовиться к масштабным мероприятиям, и привести в порядок мемориальные комплексы нужно в короткий срок весной", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в крае будет принята соответствующая программа, чтобы муниципалитеты успели провести конкурсные процедуры по ремонту. Управлению госохраны объектов культурного наследия края, Минкультуры, Минфину региона и другим профильным ведомствам поручено уже ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год подготовить проект программы по ремонту.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона, на территории края более тысячи памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. В 2008-2010 гг. по краевой программе было отремонтировано 77 таких объектов на сумму 35,4 млн рублей. В 2013-2014 гг. отремонтировали 71 памятник на сумму около 34 млн рублей.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
Новосибирск получит дополнительно 495 млн на дорожные объекты к молодежному ЧМ по хоккею
Средства будут направлены на обеспечение транспортной доступности строящейся многофункциональной ледовой арены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС