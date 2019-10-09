Памятники Великой Отечественной войны отремонтируют на Алтае в 2020 году за 75 млн рублей

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края направят на ремонт памятников Великой Отечественной войны 75 млн рублей в 2020 году, соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"По поручению губернатора 75 млн рублей будет направлено на ремонт мемориалов Великой Отечественной войны в 2020 году. 2020 год - год 75-летия Победы. Регион будет готовиться к масштабным мероприятиям, и привести в порядок мемориальные комплексы нужно в короткий срок весной", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в крае будет принята соответствующая программа, чтобы муниципалитеты успели провести конкурсные процедуры по ремонту. Управлению госохраны объектов культурного наследия края, Минкультуры, Минфину региона и другим профильным ведомствам поручено уже ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год подготовить проект программы по ремонту.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона, на территории края более тысячи памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. В 2008-2010 гг. по краевой программе было отремонтировано 77 таких объектов на сумму 35,4 млн рублей. В 2013-2014 гг. отремонтировали 71 памятник на сумму около 34 млн рублей.