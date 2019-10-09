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Омская область получит в 2020 году около 1 млрд рублей на капитальный ремонт зданий

В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2019 году такая же сумма позволила обновить фасады 169 домов

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Омской области в 2020 году получат на капитальный ремонт зданий регионального центра около 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Бурков добился выделения на обновление городских фасадов только на этот год 1,1 млрд. рублей федеральных средств. Эта сумма позволила охватить ремонтом не одну-две улицы, а 169 домов большинства основных магистралей города. Достигнута договоренность о выделении практически такой же суммы на будущий год на капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба, инспектируя ремонт фасадов, Бурков критически оценил работу. В частности, он поручил проверить смету на проведение работ одного из домов, поскольку подрядчик рапортует о выполнении заявленного объема работ, а жильцы заявляют о неготовности объекта к сдаче. Также по ходу дальнейшего осмотра ремонтируемых домов Бурков поручил Госжилинспекции организовать ревизию водосточных систем с заменой их управляющими компаниями там, где требуется, на новые.

"К сожалению, мы видим, что строительная отрасль города была не готова к таким большим деньгам и видим, что приходится на доме подрядчиков менять по несколько раз, искать новых подрядчиков, они сегодня выходят на фасады. Есть подрядчики, качество работы которых не вызывает нареканий, а есть люди недобросовестные. Потерь бюджетных денег нет, но есть перенос сроков сдачи того или иного объекта", - передает пресс-служба слова Бурков.

По словам губернатора, в следующем году можно ожидать более качественную работу, поскольку все недочеты и промахи будут учтены.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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