В Новосибирске главной иконе Вооруженных сил РФ поклонились более 100 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек поклонились иконе "Спас Нерукотворный" главного храма Вооруженных сил РФ в Новосибирске, где она находилась пять дней. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

"Рекордное количество военнослужащих, жителей и гостей [Новосибирска] за пять дней поклонилось главной иконе вооруженных сил - более 100 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

В округе добавили, что 10 октября святыня будет перевезена самолетом военной-транспортной авиации из Новосибирска в Улан-Удэ.

"Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова. Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо спаситель. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, по храмам Русской православной церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 тыс. км.