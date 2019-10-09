Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%. Его предлагается увеличить с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей, говорится в заключении правового управления заксобрания на проект закона.

"Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность губернатора Иркутской области, с "18 тыс. 880 рублей" на "27 тыс. 167 рублей", - говорится в заключении, размещенном в системе "Электронный парламент".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что оклад предлагается повысить с 1 октября 2019 года. Также будут увеличены оклады лиц, замещающих областные государственные должности - это 74 человека, говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) на законопроект. Дополнительные расходы областного бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, за 2020 год - около 128 млн рублей, указано в заключении КСП.

Замечаний и предложений к законопроекту у КСП, а также уполномоченных по правам человека и по правам ребенка нет. Правовое управление заксобрания в своем заключении отмечает, что повышение оклада губернатора требует дополнительного обсуждения, поскольку должны приниматься во внимание возможности бюджета, но в целом законопроект подлежит рассмотрению.

Левченко, избранный губернатором Иркутской области от КПРФ, возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.