На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,7

ТАСС, 10 октября. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в акватории озера Байкал. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"В 12:11 (07:11 мск) [зарегистрировано] сейсмособытие в акватории озера Байкал в 15 км от населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района. Магнитуда - 3,7, энергетический класс - 11,6. Разрушений, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Подземные толчки ощутили жители соседней с Иркутской областью Бурятии. В соцсетях люди оставляют комментарии о том, что землетрясение ощущалось в центре Улан-Удэ. По данным ГУ МЧС по Бурятии, в республике разрушений нет, объекты энергетики, ЖКХ функционируют в штатном режиме.