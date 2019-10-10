Загруженный участок дороги, связывающей Томск и Новосибирск, отремонтировали по нацпроекту

КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН /Новосибирская область/, 10 октября. / ТАСС/. Самый загруженный участок дороги Новосибирск - Колывань - Томск, находившийся в плохом состоянии, отремонтировали по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"Эта дорога относится к опорной сети дорог, [она] наиболее загруженная по интенсивности движения. Здесь очень много машин, связь двух областных центров, плюс связь областного центра с районным центром - городом Колывань, поэтому, в первую очередь, решение о ремонте было принято именно здесь", - сказал Костылевский.

По его словам, был отремонтирован один из самых плохих участков дороги, где были ямы, не было ровного дорожного полотна. В ходе ремонта была применена технология, благодаря которой покрытие сможет дольше прослужить до следующего ремонта. Гарантийный срок ремонта составляет пять лет, однако по новым нормативам следующий ремонт может состояться через 12 лет.

Также на дороге была нанесена новая разметка из долговечных материалов. На отремонтированном участке есть аварийно опасный поворот, на котором регулярно происходили аварии из-за обгонов с выездом на полосу встречного движения. Дорожники установили между полосами пластиковые столбики, которые такой выезд должны предотвращать. Этот участок стал самым протяженным в Новосибирской области из отремонтированных в 2019 году, на ремонт было потрачено 109 млн рублей.

На 2020 год запланирована разработка проектно-сметной документации на ремонт следующего участка дороги. Его планируется передать в федеральную собственность, в 2021 году приступить к ремонту.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.