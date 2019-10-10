Лобовое стекло самолета треснуло при подлете к Барнаулу

БАРНАУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Барнаульский следственный отдел проводит проверку по факту растрескивания лобового стекла воздушного судна при подлете к аэропорту Барнаул. Об этом сообщили в четверг журналистам в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"10 октября около 5:20 (01:20 мск) у воздушного судна Boeing 737-800, осуществлявшего рейс Москва - Барнаул, при подлете к аэропорту Барнаул произошло растрескивание лобового стекла со стороны командира воздушного судна, разгерметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей. При этом около 5:25 (1:25 мск) произошла штатная посадка воздушного судна в аэропорту, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственная группа - она проводит осмотр воздушного судна, опрашивает членов экипажа, проводит и другие проверочные мероприятия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщали, что 10 октября авиалайнер Boeing 737-800 "Аэрофлота", который должен был вылететь в Москву из Барнаула в четверг утром, задержан на 12 часов из-за неисправности. Планировавшийся вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного судна. На рейс было зарегистрировано 125 пассажиров.