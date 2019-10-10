В Алтайском крае второй раз за год ввели особый противопожарный режим

БАРНАУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которое вводит в регионе особый противопожарный режим. Населению запрещается посещать леса, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

Власти Алтайского края уже вводили особый противопожарный режим в 2019 году - 1 мая. Он запрещал проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.

"На время действия режима населению запрещено посещать леса, за исключением граждан, работа которых связана с пребыванием в лесах. Также запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер", - говорится в сообщении.

Также запрещено проводить опасные работы с огнем на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях. Муниципалитетам рекомендовали провести работу по защите населения от ЧС, связанных с природными пожарами.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном Минприроды, в крае стоит аномально жаркая для октября погода. Температура воздуха 9 октября поднялась до 22 градусов, а 10 октября - до 21 градуса. В Минприроды отметили, что критических ситуаций нет, но все службы остаются в готовности к работе. Специалисты регионального пункта диспетчерского управления лесной охраны ежедневно фиксируют десятки и даже сотни возгораний в крае.

По данным космического мониторинга, с начала апреля в Алтайском крае спутник зафиксировал 372 термоточки - огнем было охвачено почти 768 га. Пожары в этом году в лесах возникают по вине граждан, из-за грозовых разрядов и один пожар перешел через границу с Казахстаном.