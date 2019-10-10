Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Алтайском крае второй раз за год ввели особый противопожарный режим

На время его действия жителям запрещено посещать леса, за исключением граждан, чья работа связана с пребыванием в лесах

БАРНАУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которое вводит в регионе особый противопожарный режим. Населению запрещается посещать леса, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

Власти Алтайского края уже вводили особый противопожарный режим в 2019 году - 1 мая. Он запрещал проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.

"На время действия режима населению запрещено посещать леса, за исключением граждан, работа которых связана с пребыванием в лесах. Также запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер", - говорится в сообщении.

Также запрещено проводить опасные работы с огнем на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях. Муниципалитетам рекомендовали провести работу по защите населения от ЧС, связанных с природными пожарами.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном Минприроды, в крае стоит аномально жаркая для октября погода. Температура воздуха 9 октября поднялась до 22 градусов, а 10 октября - до 21 градуса. В Минприроды отметили, что критических ситуаций нет, но все службы остаются в готовности к работе. Специалисты регионального пункта диспетчерского управления лесной охраны ежедневно фиксируют десятки и даже сотни возгораний в крае.

По данным космического мониторинга, с начала апреля в Алтайском крае спутник зафиксировал 372 термоточки - огнем было охвачено почти 768 га. Пожары в этом году в лесах возникают по вине граждан, из-за грозовых разрядов и один пожар перешел через границу с Казахстаном.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
Алтай станет пилотной территорией для тестирования новой платформы "Ростелекома" для АПК
Предполагается, что она облегчит получение субсидий для сельхозпроизводителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС