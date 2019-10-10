Более ста преподавателей РАНХиГС подписали обращение к ректору из-за низких зарплат

"Мы обратились к преподавателям за поддержкой, поскольку директор стал опровергать информацию, изложенную в нашем обращении. Под обращением появилась подпись о том, что профессорско-преподавательский состав поддерживает обращение работников к ректору РАНХиГС от 13 сентября 2019 года", - сказала Плясуля, отметив, что документ подписали 107 человек из 144 штатных преподавателей.

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Более ста преподавателей Сибирского института управления (СИУ) - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) поддержали обращение работников, направленное ректору академии из-за низких зарплат в учреждении. Об этом сообщила ТАСС председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля.

Работники Сибирского института управления - филиала РАНХиГС ранее написали открытое обращение для СМИ, в котором высказывали недовольство работой директора института Сергея Сверчкова из-за крайне низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа, а также обращали внимание на высокую нагрузку, которую вынуждены брать преподаватели, чтобы обеспечить себе приемлемый доход.

Недовольство части коллектива вызвал и тот факт, что Сверчков вынес в публичную плоскость корпоративный конфликт, исказив при этом информацию о зарплатах коллег. По данным авторов обращения, члены переговорной комиссии, представляющие интересы работников института, также направили письмо ректору академии Владимиру Мау, в котором сообщили о сложившихся проблемах в сфере оплаты труда и социальной поддержки работников института.

Сверчков сообщал ТАСС, что считает оплату работников института одной из самых высоких в Новосибирске, а нагрузку сопоставимой с другими вузами города - по его словам, в среднем они работают на 1,5 ставки. Также он отметил, что обращение составили семь человек из двусторонней переговорной комиссии, что нельзя считать мнением всего коллектива.

Сибирский институт управления (СИУ) РАНХиГС осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В структуре СИУ РАНХиГС - 5 факультетов, 16 кафедр, аспирантура. В институте обучается около 9 тыс. студентов, из них почти 3,2 тыс. - на очной форме обучения.