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Международный авиарейс на Гоа запустят из аэропорта Кемерова в конце октября

Полеты с 24 октября будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 757

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Новый международный авиарейс будет запущен из кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова в индийский курортный штат Гоа. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Royal Flight с 24 октября, сообщили ТАСС в четверг в справочной аэропорта.

"На Гоа авиакомпания Royal Flight полетит 24 октября, рейс "Гоа - Кемерово - Гоа" будет выполняться на самолете Boeing 757, предварительно интервал [между рейсами] составит 10 дней", - сказали в справочной.

Планируется, что авиаперелет будет чартерным, точное время отправления может меняться. Первый самолет на индийский курорт вылетит из аэропорта Кемерова 24 октября в 00:40 по местному времени (23 октября 20:40 мск). Время в пути составит около восьми часов.

Как пояснили ТАСС в справочной, прямые авиаперелеты на Гоа придут на смену рейсам в турецкий город Анталья, которые до конца октября выполняются той же авиакомпанией.

Сейчас международное авиасообщение в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова представлено прямыми рейсами в Тайланд, Вьетнам, Турцию и Китай.

Теги
РоссияКемеровская область
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