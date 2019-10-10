Алтай станет пилотной территорией для тестирования новой платформы "Ростелекома" для АПК

БАРНАУЛ, 10 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" разрабатывает новую платформу для сельского хозяйства, которую будут тестировать в аграрном Алтайском крае, сообщил в четверг журналистам директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Представители "Ростелекома", Министерства цифрового развития и связи и Министерства сельского хозяйства края подписали в четверг соглашение о сотрудничестве по развитию цифровизации сельского хозяйства. Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн гектаров.

"В Сибири у нас впервые, в России еще таких программных модулей нет, создается программная платформа специалистами "Ростелекома". Это наш продукт, который будет пилотироваться на территории Алтайского края с различными удобными сервисам, которые мы предлагаем. Для сельхозпроизводителей, к примеру, это облегчит получение субсидий, это "напоминалки" - они напоминают, что можно воспользоваться господдержкой, калькулятор семян, удобрений и всего остального", - сказал Лавренюк на открытии Алтайского регионального IT-форума.

Платформу предполагается запустить в регионе в пилотном варианте до конца 2019 года. Руководитель филиала пояснил, что она позволит интегрировать различные решения других партнеров - к примеру, если администрация или Минсельхоз региона захотят подвести к ней свой модуль, эффективный для производителей. Лавренюк отметил, что это поможет усилить цифровизацию сельского хозяйства в регионе.

"В крае валовой продут завязан на реализации сельхозпроектов, и цифровизация здесь должна выступить драйвером повышения производительности, увеличения качества продукции. <…> Тем более, наш губернатор Виктор Томенко возглавляет группу сельского хозяйства при Госсовете, и вопрос цифровизации сельского хозяйства также чрезвычайно важен", - пояснил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

Он отметил, что в крае ранее была сформирована цифровая платформа для получения субсидий, а с "Ростелекомом" эту платформу планируется развивать в части дополнительных цифровых сервисов.