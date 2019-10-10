В Норильске осуждены трое главарей ячейки террористической организации

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Трое главарей ячейки террористической организации приговорены в Норильске Красноярского края к 9 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом в четверг говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"Пресечена деятельность террористической ячейки, ориентированной на идеологию МТО (международной террористической организации) "ИГИЛ" ("Исламское государство", запрещена на территории РФ), действовавшей на территории Норильска Красноярского края. Трое ее организаторов осуждены Дальневосточным окружным военным судом. <…> Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима каждому", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, организаторами ячейки были мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Они занимались вербовкой жителей региона, призывали осуществлять теракты, а также отправляли деньги террористам. У них была изъята экстремистская литература, банковские карты и средства связи.