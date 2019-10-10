На горевшем мусорном полигоне в Омской области в 3,4 раза превышена ПДК сероводорода

ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в 3,4 раза на мусорном полигоне Любинского городского поселения Омской области, где под землей тлеют отходы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона.

"В результате замеров в наветренной стороне от свалки на расстоянии 1 км выявлены превышения ПДК сероводорода в 3,4 раза. В подветренной стороне от свалки превышений ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты зафиксировали повышенную, но не превышающую предельно-допустимую концентрацию аммиака.

По данным управления МЧС по региону, 7 октября произошло повторное возгорание мусорного полигона в Любинском городском поселении. В ходе тушения удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение, но залегающий на большой глубине (до 5 метров) мусор продолжил тлеть. 9 октября на место пожара для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выехала передвижная экологическая лаборатория министерства природных ресурсов региона.

Население поселка Любинский превышает 10 тыс. человек.