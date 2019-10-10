Выставка репродукций Шишкина и Левицкого открылась в Новосибирском аэропорту Толмачево

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Выставка факсимильных воспроизведений - точных репродукций мировых шедевров из коллекции Новосибирского государственного художественного музея открылась в четверг в международном аэропорту Новосибирска Толмачево им. А.И. Покрышкина. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Новосибирской области.

"Среди экспонатов, доступных для просмотра пассажирам аэропорта Толмачево, такие шедевры мирового искусства как "Сосновый лес" Ивана Шишкина, "Портрет князя А. С. Долгорукого" Василия Тропинина, "Портрет Екатерины II - Законодательницы в храме богини Правосудия" Дмитрия Левицкого и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы, которые будут представлены на выставке, воспроизведены с детальной точностью. Выставка расположена в стерильной зоне сектора А аэровокзального комплекса, сразу после зоны предполетного досмотра. Она продлится как минимум до конца 2019 года, уточнили ТАСС в министерстве культуры Новосибирской области.

Как рассказал ТАСС директор Новосибирского государственного художественного музея Сергей Дубровин, выставка была совместной идеей музея и аэропорта. Всего в экспозицию вошло шесть репродукций картин. "Лучшее, что есть в музее, отдали в аэропорт на выставку. Люди, которые в Новосибирск приезжают, должны видеть самое лучшее, что у нас есть", - сказал директор. Генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич на открытии выставки отметил, что подобные выставки позволяют пассажирам в ожидании рейса "приблизиться к искусству, что не всегда получается сделать в будничной жизни", сообщает пресс-служба министерства.

Новосибирский государственный художественный музей существует с 1957 года. Формируется как традиционное собрание классического и современного русского искусства. Основной фонд музея составляет более 12 тыс. экспонатов, включая образцы иконописи XVI - ХХ столетий, полотна известных русских живописцев XVIII - XIX веков.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.