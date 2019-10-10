Красноярская компания погасила долг по зарплате в размере 70 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Роструд добился погашения зарплаты на сумму более чем 70 млн рублей со стороны "Проектно-монтажной компании Сибири". Об этом в четверг говорится в официальном сообщении ведомства.

"По требованию территориального органа Роструда в Красноярском крае ООО "Проектно-монтажная компания Сибири" погасило задолженность по заработной плате на сумму свыше 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Долги по зарплате возникли с апреля этого года в четырех подразделениях компании. По данным ведомства, они появились из-за финансовых проблем компании. Долги были перед 482 работниками. В настоящий момент задолженности по зарплате в компании нет.

"ПМК Сибири" основана в 2008 году. Компания занимается проектно-изыскательскими и монтажными работами в сфере электроэнергетики.