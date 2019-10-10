Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Красноярская компания погасила долг по зарплате в размере 70 млн рублей

Долги существовали перед 482 работниками "Проектно-монтажной компании Сибири"

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Роструд добился погашения зарплаты на сумму более чем 70 млн рублей со стороны "Проектно-монтажной компании Сибири". Об этом в четверг говорится в официальном сообщении ведомства.

"По требованию территориального органа Роструда в Красноярском крае ООО "Проектно-монтажная компания Сибири" погасило задолженность по заработной плате на сумму свыше 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Долги по зарплате возникли с апреля этого года в четырех подразделениях компании. По данным ведомства, они появились из-за финансовых проблем компании. Долги были перед 482 работниками. В настоящий момент задолженности по зарплате в компании нет.

"ПМК Сибири" основана в 2008 году. Компания занимается проектно-изыскательскими и монтажными работами в сфере электроэнергетики.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Далгатова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
В поединке 1/4 финала она оказалась сильнее американки Ошаи Джонс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС