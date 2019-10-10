Положительный ответ получен по 103 обращениям жителей Иркутской области к президенту

Как ранее сообщал президент на совещании с правительством РФ 25 сентября, во время поездки в пострадавший от наводнения город Тулун в Иркутской области люди обращались к нему с просьбами и ходатайствами различного рода. Путин просил вице-премьера Виталия Мутко и главу Минстроя Владимира Якушева, а также губернатора Иркутской области взять по части этих обращений "для реализации" и заявил, что ждет от них доклады по работе с каждым обращением.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Положительные решения вынесены по 103 из 171 обращения, полученных президентом РФ Владимиром Путиным от пострадавших при паводках жителей Иркутской области. Об этом на заседании правкомиссии по вопросам ликвидации последствий ЧС в регионе сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

"Из 171 обращения 103 решены - или 60% с лишним - решены положительно. Мы обязательно обзвоним каждого", - сказал он.

По словам губернатора, на сегодняшний день находятся на рассмотрении 25 заявлений. "В 12 случаях отсутствует возможность решения в рамках действующего законодательства в связи с тем, что уже были решения судов", - пояснил он.

Левченко добавил, что среди основных проблем, помощи в решении которых просят жители, - установление права собственности, обращение в суд для признания члена семьи собственником помещения, установление факта проживания.

Ранее глава государства взял под личный контроль работу по ликвидации последствий паводков в Иркутской области. За последние месяцы он трижды посещал этот регион, в том числе дважды приезжал в наиболее пострадавший от наводнения Тулун. Во время поездки в этот город 2 сентября глава государства отметил, что проблемы людей при ликвидации последствий наводнения решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями. Он сообщил, что режим ЧС в регионе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.