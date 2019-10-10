На восстановление жилья в Иркутской области дополнительно потребуется 4 млрд рублей

"Программа, которая касается жилищного строительства, будет нуждаться в серьезной корректировке. <...> Фактически мы выйдем на сумму порядка 18 млрд рублей", - сказал он.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Объем средств, необходимый для восстановления жилья в пострадавших при паводках районах Иркутской области, составит 18 млрд рублей - на 4 млрд больше, чем было выделено региону правительством РФ. Об этом сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС вице-губернатор области Руслан Болотов.

На заседании пояснялось, что во многом причиной увеличения объема средств, необходимых для восстановление жилья, стала вторая волна паводка.

Возглавляющий правкомиссию вице-премьер Виталий Мутко отметил, что в настоящее время оплачены жилищные сертификаты для 1390 семей. При этом он добавил, что это "капля в море", так как жилищный вопрос останется нерешенным для более чем 5 тыс. семей.

Ранее из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было выделено более 14 млрд рублей.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений снесут.

В новость были внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности.