СГК готова капитально отремонтировать 11 км теплотрасс Новосибирска в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) заявили о необходимости капитально отремонтировать 11 км теплотрасс Новосибирска в 2020 году. Проведение ремонтных работ оценивается в 800 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Для Новосибирска сделано ранжирование сетей, исходя из технического состояния коммуникаций и нагрузки, которую они несут, составлена карта дефектов. Чтобы обеспечить удовлетворительную работу коммуникаций города, надо заменить в 2020 году 11 км теплотрасс, вложив свыше 800 млн рублей", - привела пресс-служба слова замдиректора дивизиона "Тепло" СГК по перспективному развитию Александра Григорьева.

По данным пресс-службы, в Новосибирске только в осенне-зимний период 2018-2019 годов зафиксировано около 2 тыс. дефектов. В 2019 году специалисты СГК провели капитальный ремонт 5 км теплотрасс и текущий 22 км на общую сумму 721 млн рублей, в 2018 году ремонт обошелся в 479 млн рублей.

"Аварийность все больше, и с каждым годом последствия этих аварий все более ощутимы - как технологически, так и экономически. Поэтому сегодня иного варианта, кроме как менять трубы, нет", - уточнили в пресс-службе.

Недофинансирование капитального ремонта теплотрасс - основная проблема, которую в ближайшее время предстоит решить СГК в двух самых проблемных городах присутствия - Рубцовске (Алтайский край) и Новосибирске, напомнили ТАСС в компании.

Чтобы модернизировать сети без увеличения тарифа, в компании предложили перенаправить инвестиции от новых муниципальных котельных к старым сетям, повысить долю арендной платы за тепловые сети с 350 млн рублей в год до 550 млн рублей в год, а также исключить покупку тепловой энергии у сторонних котельных.

"Без повышения тарифа эти решения способны дать до 530 млн рублей ежегодно, однако только если будут приняты соответствующие решения на областном и городском уровне", - уточнил Григорьев.