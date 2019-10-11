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В городском округе Кузбасса выявили грубые нарушения при ремонте дорог

По данным администрации региона, в Краснобродском городском округе подрядчик выполнил работы с браком, а местные власти приняли их

КЕМЕРОВО, 11 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса выявили грубые нарушения при ремонте муниципальных дорог в Краснобродском городском округе, где подрядчик выполнил работы с браком, а местная администрация приняла их и подписала акты за фактически невыполненный ремонт. Губернатор Сергей Цивилев потребовал направить материалы проверки в правоохранительные органы, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Губернатор поручил [начальнику областного департамента административных органов] Евгению Рюмину передать материалы по ремонту дорог в Краснобродском в правоохранительные органы. Устранение нарушений по ремонту дорог в поселке будет контролировать областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса", - говорится в сообщении.

Проведенная областной комиссией проверка показала, что качество ремонта дорог в Краснобродском не соответствует нормативным требованиям. При замене покрытия проезжей части подрядчик вместо литого асфальта применили дешевый асфальтобетон, который уже имеет трещины и изломы. На одной из городских улиц вместо запланированной замены 400 кв. метров покрытия фактически заменено только 50 кв. метров. Еще два включенных в контракт участка не были отремонтированы вообще. Также существенно занижена толщина нового асфальтового покрытия.

По словам начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлева, подрядчик не получит оплату за выполненные работы до тех пор, пока не будут устранены все нарушения.

Власти Кузбасса в 2019 году выделили из регионального бюджета 1,6 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог в городах и районах области, которые не были включены в программу ремонта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Такое решение принято в связи с большим количеством жалоб, которые поступают от жителей сельских территорий и моногородов. Для контроля за качеством выполнения ремонтов введена двухуровневая система приемки, которая проводится муниципальной и областной комиссиями.

Краснобродский городской округ, где проживают около 14 тыс. человек, относится к моногородам, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Экономика муниципалитета связана с угольной промышленностью, на его территории расположен крупный угольный разрез и обогатительные фабрики, на которых занята большая часть трудоспособного населения.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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