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В красноярском нацпарке "Шушенский бор" повторно зацвели растения

Сотрудники парка не наблюдали подобных явлений в октябре по крайней мере последние 10 лет

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Клевер, люцерна посевная и ветреница лесная повторно зацвели на территории национального парка "Шушенский бор" в Красноярском крае, несмотря на ночные заморозки. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель нацпарка Элинор Пэйт.

"В октябре, несмотря на ночные заморозки от минус двух до минус семи градусов, набрали бутоны и зацвели те представители флоры, которые уже порадовали нас своим цветением весной. Это клевер, люцерна посевная, ветреница. Раньше такого не наблюдалось, зафиксированных данных на эту тему, по крайней мере, в летописях природы парка за последние 10 лет, в летописях природы такого нет", - сказала Пэйт.

Особое удивление ученых вызвало цветение ветреницы лесной, которая цветет один раз в год - в мае. По словам Пэйт, подобного не наблюдал и работающий более 30 лет в парке лесничий. Клевер традиционно цветет с конца мая по август. Цветущий клевер нередко можно встретить и в начале сентября, но для октября это необычно.

Она отметила, что в этом году довольно теплая осень, лето было прохладным и дождливым, часть территории парка была подтоплена. "Постепенно вода эта сходит и растения, которые не успели зацвести в свой срок, так как оказались под водой, возможно, пытаются это наверстать. Кроме того, вокруг водоемов более мягкий климат", - подчеркнула Пэйт, отметив, что цветение в основном наблюдается возле водоемов, а не на всей территории парка.

Теги
РоссияКрасноярский край
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