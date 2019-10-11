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В Новосибирском зоопарке впервые искусственно выкормили кинкажу

Хищник из семейства енотовых родился 26 августа, у молодой самки не было молока, чтобы его выкормить
Детеныш кинкажу Пресс-служба Новосибирского зоопарка
Описание
Детеныш кинкажу
© Пресс-служба Новосибирского зоопарка

ТАСС, 11 октября. В Новосибирском зоопарке впервые искусственно выкармливают детеныша кинкажу, хищника из семейства енотовых, ареал обитания которого - леса Центральной и Южной Америки. Маленький кинкажу родился в конце августа, сообщается в пятницу на сайте зоопарка.

Кинкажу - хищники семейства енотовых, хотя напоминают одновременно маленькую кошку и обезьянку. Они всю жизнь живут на деревьях, питаются фруктами, цветами и листьями, а также насекомыми и мелкими животными.

"Малыш родился 26 августа. У молодой самки не было молока, поэтому выкармливаем его искусственно. Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков", - цитируют в сообщении заведующую отделом тропических животных Юлию Коновалову. За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу, говорится в сообщении.

Животные этого вида содержатся в Новосибирском зоопарке с 2007 года. Первое потомство от них было получено в 2013 году. Тогда самка выкормила единственного детеныша самостоятельно.

Новосибирский зоопарк занимает площадь 65 га леса. В нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.

Теги
РоссияНовосибирская область
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