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В Новосибирске 50 мигрантов доставили в полицию после рейда на рынке

На территории, прилегающей к Хилокскому рынку, 7 октября произошла массовая драка
Описание
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские провели еще одну проверку в отношении мигрантов на Хилокском рынке в Ленинском районе Новосибирска, где произошла стрельба и пострадали пять человек. Из 220 проверенных граждан ближнего зарубежья в полицию доставили 50 человек. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"В ходе проведения мероприятий было проверено около 220 граждан ближнего зарубежья, 50 из которых доставлены в полицию. Правоохранителями составлено 6 протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в Российской Федерации"), - говорится в сообщении.

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Все доставленные в полицию граждане были поставлены на дактилоскопический учет.

По данным генерального консульства Кыргызстана, массовая драка с участием граждан этой страны произошла 7 октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории. Согласно сведениям киргизской стороны, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Был сожжен автомобиль одного из участников драки. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, два человека были госпитализированы.

Во вторник, 8 октября, полиция совместно с Росгвардией инициировала проведение на рынке профилактических мероприятий по соблюдению миграционного законодательства. В результате были проверены 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из которых доставлены в отдел полиции, 11 мигрантов будут выдворены с территории РФ.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.

Теги
РоссияНовосибирская область
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