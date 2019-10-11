Уборочная кампания 2019 года в Новосибирской области завершена на уровне прошлого года

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области в пятницу полностью завершили уборочную кампанию, собрав более 2,5 млн тонн зерна. Показатель сопоставим с уровнем 2018 года и подтверждает прогноз по валовому сбору, говорится в сообщении регионального правительства.

"В Новосибирской области аграриями обмолочено более 1,4 млн га зерновых и зернобобовых культур - 100% уборочной площади. Сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн 594,4 тысячи тонн при урожайности 18,3 ц/га", - говорится в сообщении. При этом, в прошлом году урожайность составила 19,6 ц/га.

Урожай 2019 года обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области. Профицит зерна в 2019 году составил около 800 тыс. тонн, из них на экспорт будет отправлено около 400 тыс. тонн, что позволит сохранить текущий уровень экспорта. Зерновые и масличные культуры из Новосибирской области поставляются в КНР, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза - Белоруссию и Казахстан.

С начала 2019 года аграриям перечислено около 2,4 млрд рублей поддержки, из них 700 млн рублей - на уборочную кампанию. "Все зерно находится на хранении. Наши аграрии завершили уборку урожая с хорошими качественными показателями и по влажности зерна, и по содержанию клейковины, с нормальным уровнем урожайности", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В 2018 году в силу неблагоприятных погодных условий в период посевной аграриям региона пришлось понести дополнительные траты и закупить 7 тыс. тонн элитных семян и использовать почти 47 тыс. тонн удобрений. Кроме того, посевная кампания закончилась позднее обычного, сдвинув и сроки уборочной кампании, из-за чего возник риск потери части урожая под снегом. Несмотря на это, сбор зерновых в Новосибирской области по итогам 2018 года составил более 2,3 млн тонн, что превысило запланированные показатели на 200 тыс. тонн.