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Арктика сегодня

Станцию очистки воды впервые построят в арктическом селе в Красноярском крае

Всего в рамках федерального проекта "Чистая вода" к 2024 году в регионе планируется провести реконструкцию и построить 25 объектов питьевого водоснабжения

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Станцию очистки воды начнут строить в 2020 году в рамках проекта "Чистая вода" в арктическом селе Хатанга на севере Красноярского края. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев.

В Красноярском крае в рамках федерального проекта "Чистая вода" планируется к 2024 году провести реконструкцию и построить 25 объектов питьевого водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 127 тыс. жителей региона.

"В планах на 2020 год, в первую очередь, Хатанга, там открытый водозабор, очистки нет, в весенне-осенний период вода вообще не соответствует нормативам. Там необходимо построить такую станцию. Проектные работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы, и в 2020 году мы начнем строить этот объект", - сказал Афанасьев.

Министр пояснил ТАСС, что стоимость проекта составит 69,8 млн рублей, мощность установки составит 3,2 тыс. куб. м воды в сутки. В Хатанге, одном из самых северных пунктов России, живут более 2,6 тыс. человек. Сроки строительства составят год. Подобная система водоочистки появится в селе впервые.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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