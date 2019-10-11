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Томская область отремонтировала 138 км дорог по нацпроекту в 2019 году

На эти цели было потрачено 2,6 млрд рублей

ТОМСК, 11 октября. /ТАСС/. Томская область в числе первых в РФ завершила ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) - всего было отремонтировано свыше 130 км дорог. До этого в регионе таких масштабных работ по ремонту дорожного полотна не проводилось, сообщил в пятницу журналистам вице-губернатор Игорь Шатурный.

"Мы сегодня завершили все работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", мы уже полностью приняли и оплатили все объекты. Та сумма, которая была выделена в рамках этого нацпроекта, 2,6 млрд рублей, в полном объеме потрачена, мы отремонтировали 138 км дорог. Работы выполнены качественно и раньше срока, так что мы одними из первых эту программу завершили", - сказал Шатурный.

Он уточнил, что благодаря национальному проекту удалось увеличить число дорог в нормативном состоянии с 26,5% до 29,5%, отремонтировать главные трассы в областном центре - центральный проспект Ленина и Иркутский тракт. "Не припомню, чтобы у нас такие (масштабные) ремонтные работы на такие суммы проводились: у нас в этом году областной дорожный фонд составляет 6 млрд рублей, никогда такого не было", - отметил Шатурный.

Главный дорожный объект за пределами областного центра - 40 км дороги Томск - Каргала - Колпашево, которая проходит почти через все районы Томской области и является участком Северного широтного коридора (он связывает северный Урал и Западную Сибирь). "Есть положительные отзывы от жителей отдаленных районов Томской области - Колпашево, Чажемто, Подгорное, Каргасок", - отметил вице-губернатор.

Шатурный также сообщил, что в настоящее время власти региона совместно с жителями проводят анализ дорог региона, выбирают участки, которые будут внесены в дорожную программу в следующем году. Эту работу планируется завершить в ноябре.

О нацпроекте в Томской области

Как ранее сообщал начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, для достижения целей нацпроекта до конца 2024 года региону необходимо достичь показателя в 50% дорог, соответствующих нормативным требованиям. Для этого необходимо отремонтировать более 1,2 тыс. км дорожного полотна.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.

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РоссияТомская область
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