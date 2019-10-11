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Россия и Китай проводят совместные антитеррористические учения в Новосибирской области

На их отдельных этапах будут применяться авиация и бронетехника
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Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Росгвардия проводит совместные российско-китайские антитеррористические учения в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в Новосибирской области начались совместные российско-китайские антитеррористические учения "Сотрудничество-2019" подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Народной вооруженной полиции Китая. Военнослужащим двух стран в ходе учений предстоит отработать действия антитеррористической направленности, в том числе повысить слаженность органов управления войск национальной гвардии РФ и Народной вооруженной полиции КНР по выполнению совместных задач при организации и проведении специальных мероприятий, направленных на борьбу с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Также в Росгвардии отметили, что на отдельных этапах учений будут применяться авиация и бронетехника, также участники будут вести поиск условных террористических групп на местности с применением беспилотных летательных аппаратов, будут действовать по вводным по обнаружению и разминированию тайника с оружием в лесном массиве и досмотру базы условной вооруженной бандгруппы.

Теги
РоссияКитайНовосибирская область
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