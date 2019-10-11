В Новосибирске горит крыша здания около завода химконцентратов

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Крыша административного двухэтажного здания площадью 300 кв. метров загорелась в Калининском районе Новосибирска вблизи завода химконцентратов (НЗХК), который является крупнейшим в стране предприятием, производящим ядерное топливо для АЗС. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит крыша двухэтажного административного здания по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 93. Горит кровля на площади 300 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный (третий) ранг сложности. По информации администрации, на момент пожара людей в здании не было", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, отметив, что здание находится не на территории завода. В данном складском помещении хранится пух и перо для промышленного применения в объеме 100 тонн. В настоящий момент на месте работают девять единиц техники и 27 человек.