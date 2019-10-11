Количество подлежащих сносу после паводков домов в Иркутской области выросло на 17%

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Повторное обследование пострадавших от паводков жилых домов в Иркутской области показало, что еще почти тысячу строений необходимо снести, а их собственникам предоставить новое жилье, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Сергей Левченко. С учетом этих домов всего подлежащими сносу на данный момент признаны почти 6,7 тыс. жилых помещений, что на 17% больше, чем было до повторного обследования.

Оно проводится по заявлениям пострадавших от паводков граждан, дома которых ранее были признаны подлежащими капитальному ремонту, однако жильцы с этим выводом не согласились. Заявления от таких граждан принимали до 10 октября. До повторного обследования подлежащим сносу были признаны 5,7 тыс. домов.

"На утро 10 октября, 1 тыс. 725 заявлений поступило [от граждан] на повторное обследование их жилых помещений. Мы должны завершить повторное обследование вечером 13 октября. По состоянию на вчерашний день, добавились 969 помещений к сносу. Если их прибавить к тем 5 тыс. 721 домам, которые ранее были определены под снос, то всего получается почти 6,7 тыс.", - сказал Левченко.

Владельцам этих домов необходимо предоставить новое жилье, в связи с чем, по словам губернатора, дополнительно потребуется 4,5 млрд рублей к ранее выделенным федеральным центром 14 млрд руб.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды.