Возгорание на крыше здания около Новосибирского завода химконцентратов ликвидировано

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше административного двухэтажного здания площадью 300 кв. метров в Калининском районе Новосибирска вблизи завода химконцентратов (НЗХК), который является крупнейшим в стране предприятием, производящим ядерное топливо для АЭС. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидировано открытое горение на складе с пухом по ул. Богдана Хмельницкого. В настоящий момент на месте остаются пожарно-спасательные подразделения, которые проводят проливку помещения в целях исключения повторного возгорания. По оперативной информации, перед пожаром на кровле проводились ремонтные работы, в том числе с использованием горелки. Не исключено, что причиной возникновения пожара послужило нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ кровли", - сообщили в пресс-службе.

В 17:27 (13:27 мск) пожарно-спасательные подразделения Новосибирска отреагировали на пожар, произошедший в складском здании по улице Богдана Хмельницкого рядом с НЗХК. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит кровля на втором этаже склада с пухом и пером для текстильной промышленности. В 18:30 (14:30 мск) пожар локализован на площади 300 кв. метров. В результате данного пожара никто не погиб и не пострадал, на месте работают 9 единиц техники, 27 человек. Пожару был присвоен повышенный (третий) ранг сложности. Здание не находится на территории НЗХК.

Новосибирский завод химконцентратов был основан 25 сентября 1948 года. Это один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС. По данным предприятия, около 6% ядерных реакторов мира работают на производимом им топливе. Кроме того, завод является единственным в России производителем металлического лития и его солей.