Власти решили строить новый терминал в аэропорту Иркутска за средства региона

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Иркутская область за собственные средства будет строить новый терминал в международном аэропорту Иркутска, который ранее планировалось возводить при участии компаний "Новапорт" и "Рампорт аэро". Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Сергей Левченко.

"С учетом того, что сегодня мы будем строить [терминал] своими собственными ресурсами, я поручил изучить аналогичные проекты, которые были сделаны за последние пять лет с учетом новых технологий. Я думаю, что нам удастся примерно в два раза удешевить стоимость терминала, потому что уже есть прецеденты в России, когда с гораздо меньшей стоимостью делали [такие объекты]", - сказал Левченко.

Он не уточнил, в какие сроки будет реализован проект, а также из каких именно источников выделят средства - из регионального бюджета или из бюджета аэропорта, который на 100% принадлежит области. Левченко сообщил, что терминал будет скромнее, чем тот, который планировалось строить при участии частных инвесторов.

"Мы будем вынуждены экономить, но не за счет функциональности. Все современные технологии, которые сегодня есть, будут учтены в этом проекте", - сказал глава региона. Проект строительства нового терминала с вложением частных инвестиций оценивался в 7 млрд рублей и был рассчитан на обслуживание 3 млн пассажиров в год.

В августе 2018 года на территории аэропорта Иркутска заложили камень в основание будущего нового терминала, который планировалось возвести до конца 2020 года. Но строительные работы не начались из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Власти региона заявили, что терминал построят "Новапорт" и "Рампорт аэро", после чего ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с тем, что инвесторы были выбраны без проведения конкурсных процедур.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, он расположен в черте города. В нем два терминала - внутренних и международных линий. Планируется, что в новом терминале будут обслуживаться все рейсы. В 2015 году иркутский аэропорт был передан из федеральной в областную собственность.