Эксперты подтвердили необходимость санрубок в иркутском заказнике "Туколонь"

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Лесопатологи из разных регионов России подтвердили необходимость санитарных рубок в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, в незаконном назначении которых обвиняется экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Об этом сообщил журналистам иркутский губернатор Сергей Левченко.

"Буквально две-три недели назад в заказнике в этом месте, где были назначены санитарные рубки, была очень серьезная проверка со стороны лесопатологов. Там побывали представители и московские, и из соседних регионов - Красноярского края, Бурятии, Забайкалья. И выводы, которые они сделали, однозначны, - надо было эти санитарные рубки проводить. А из-за того, что санитарные рубки больше года не проводятся, очень большой ущерб лесу причинен", - сказал Левченко.

В июне Левченко сообщал ТАСС, что санитарные рубки в Туколони запрещены в связи с расследованием уголовного дела о незаконной вырубке древесины в заказнике.

Дело в отношении Сергея Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он, будучи министром лесного комплекса, не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных рубок в заказнике регионального значения "Туколонь". Шеверда был задержан и арестован в начале июня 2019 года.

Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ. В конце августа Шеверда подал в отставку с поста министра.

По уголовному делу также проходят временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области Александр Владимиров. Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.