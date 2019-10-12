Студентов Сибири обучат правильно организовывать массовые мероприятия

БАРНАУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Молодежный творческий форум "КультPROсвет", организованный в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), впервые открылся в субботу в Барнауле на площадке Алтайского Государственного института культуры (АГИК). 300 студентов из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области обучат организации массовых мероприятий в современном формате, сообщил ТАСС координатор проекта Максим Бабыкин.

"Форум мы проводим впервые - он посвящен организации студенческих мероприятий. Мы собрали на базе АГИК 300 учащихся, которые занимаются подобной деятельностью - в каждом вузе такие есть, они учатся по своим основным образовательным программам, а именно организовывать мероприятия не обучаются. В АГИК таких специалистов готовят, поэтому мы решили собрать студентов, ведущих экспертов в области культуры, искусства и организации мероприятий и провести тренинги, мастер-классы, семинары по этой теме", - рассказал Бабыкин.

По его словам, форум проводится за счет гранта Росмолодежи, выигранного на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Участники мероприятия - студенты вузов и ссузов Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска. На форуме их обучат SMM-технологиям - продвижению мероприятий в сети Интернет, созданию фоторепортажей, веб-дизайну. Также им расскажут, как организовывать культурно-досуговые программы в условиях любительских студенческих объединений, мастерству ведущего, добровольчеству в аспекте культурно-досуговых мероприятий, социально-культурному проектированию - как самим написать подобный проект для проведения форумов.

"Студенты получат надпрофессиональные навыки в сфере организации мероприятий и, в перспективе, уровень таких мероприятий повысится благодаря этим знаниям. Мы проводили опрос перед форумом - в основном студентов интересует, как написать сценарий, как привлечь других людей, чтобы их не силком загонять на мероприятия, а чтобы они сами захотели туда прийти", - пояснил Бабыкин.

Форум будет проходить с 12 по 13 октября. Организаторы планируют проводить подобные форумы регулярно, в том числе в выездном формате с привлечением творческих сил Сибирского Федерального округа.