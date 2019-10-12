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В Новосибирске обманутые дольщики микрорайона "Новомарусино" прекратили голодовку

У них ухудшилось состояние здоровья

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Дольщики новосибирского микрорайона "Новомарусино", дома в котором должны были сдать в 2016 году, прекратили голодовку из-за ухудшения состояния здоровья, сообщила в субботу ТАСС представитель голодавших Ярославна Евгенова.

В Новосибирске 11 октября 15 обманутых дольщиков объявили голодовку у здания областного правительства. Как уточнили ТАСС дольщики, 12 октября их количество сократилось до 10. По словам Евгеновой, в субботу к дольщикам власти не выходили, накануне в мэрии их пригласили прийти на рабочую группу 14 октября, где будут обсуждаться варианты решения вопроса.

"Люди вынуждены прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья, сегодня вызывали скорую помощь, двоих увезли на скорой, у двоих поднялось высокое давление, но от помощи медиков они отказались, завтра [у здания правительства Новосибирской области] уже никого не будет. Сейчас люди расходятся", - рассказала ТАСС Евгенова.

Как сообщал журналистам министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, дольщики микрорайона включены в список тех, кому будет обеспечена помощь посредством регионального фонда защиты прав дольщиков. Мэрия Новосибирска и правительство региона, по его словам, наметили план решения проблемы, и со следующего года будет вводиться по одному дому.

В "Новомарусино" планировалось построить более 100 жилых домов на площади 65 га. Первые дома должны были быть сданы еще в 2016 году, однако не сданы до сих пор. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" около 600 обманутых дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом текущего года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

Теги
РоссияНовосибирская область
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