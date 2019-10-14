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В Тайшете из-за пожара в жилом доме эвакуировали 33 человека

Пострадавших в результате инцидента нет

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в жилом доме в городе Тайшет Иркутской области, 33 человека эвакуированы. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании многоэтажного жилого дома поступило в 03:32 (22:32 мск). Пожар был ликвидирован в 03:44 (22:44 мск). "По трехколенной лестнице удалось добраться до 4 этажа и снять трехлетнего ребенка. <...> Пока пожарные в составе звена газодымозащитной службы выводили из подъезда жильцов с помощью средств защиты дыхания, с 9 этажа была спасена семья с 2-летним ребенком", - говорится в сообщении.

Всего пожарными было спасено 13 человек, еще 20 жильцов дома эвакуировалось самостоятельно.

Предварительно установлено, что причина пожара - неосторожность при курении.

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РоссияИркутская область
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