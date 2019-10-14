Мутко поручил информировать население о ремонтах поврежденных паводком иркутских домов

"Надо, чтобы вы четко график [ремонтов многоквартирных домов] объяснили. Те виды работ, которые вы делаете в этом году, и те, которые в следующем году будете делать, люди должны знать", - сказал Мутко.

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко поручил улучшить информирование население о графике ремонтных работ в многоквартирных домах, поврежденных в результате наводнения. Такое поручение он дал в Нижнеудинске губернатору региона Сергею Левченко и мэру города Александру Путову.

Также вице-премьер побывал в школе № 10 и детскому саду "Теремок" в Нижнеудинске, пострадавших от паводка. Мутко поинтересовался у детей, все ли им нравится, а также осмотрел отремонтированные объекты. Как рассказала журналистам министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, на ремонт и благоустройства школы было вложено порядка 67 млн рублей. "Основные работы завершились к 1 сентября", - отметила она. По ее словам, сейчас некоторые виды аварийно-восстановительных работ продолжаются, но они не мешают учебному процессу.

Заведующая детского сада Ирина Павловская, отметила, что в детском саду долгое время не могли откачать воду из подвала. "Мы не могли ее долго откачать. Мы качаем, а грунтовые воды прибывают. У нас там ключи били", - рассказала она. Сейчас детский сад восстановлен, в него завезена новая мебель.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.