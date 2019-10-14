В Иркутске семь человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Семь человек, по предварительным данным, студенты, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Минздраве Иркутской области.

"В 13:00 (08:00 мск) семь человек, это взрослые, госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние пострадавших - средней степени тяжести", - сообщили в министерстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что госпитализированные - студенты одного из вузов. "Известно, что жалобы у них появились после того, как они поели в одной столовой", - сказал представитель ведомства, не уточнив, о каком именно заведении общественного питания идет речь.

"У них, по предварительным данным, острая кишечная инфекция. Начато эпидемиологическое расследование", - добавили в управлении ведомства.