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Армейская авиация отрабатывает полеты с очками ночного видения на учениях в Сибири

Ночные полеты проходят в Алтайском крае

ТАСС, 14 октября. Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных вертолетов Ми-24 трех частей армейской авиации Центрального военного округа задействованы в ночных полетах в Алтайском крае с применением очков ночного видения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Более 50 летчиков до конца месяца выполнят учебно-тренировочные полеты с применением очков ночного видения на предельно малых высотах, полностью отключая приборы освещения и внешние опознавательные сигналы, взлеты, самостоятельный поиск и выполнение посадок ночью на неосвещенные и необозначенные площадки без применения посадочных фар, высадку тактического десанта посадочным способом, поисково-спасательные полеты по обнаружению людей и техники в темное время суток на равнинной местности и в труднодоступных лесных районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи ударных вертолетов Ми-24 в очках ночного видения выполнят висения, пилотирования на малых высотах на скоростях около 250 км/ч. "В полетах задействованы около 100 человек с учетом инженерно-технического состава и 30 вертолетов Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5 и Ми-24", - уточнили в округе.

Теги
РоссияАлтайский край
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