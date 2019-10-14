Полицейские изъяли у двух жителей Братска более килограмма героина

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Иркутской области задержали двух жителей Братска с героином общей массой более 1 кг. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального МВД.

"Полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт килограмма героина - 28-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, жителей Братска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере")", - сообщила пресс-служба.

Подозреваемые были задержаны ночью на федеральной дороге Р-255 "Сибирь" в районе населенного пункта Большая Елань. Они находились в автомобиле Volkswagen Passat, водитель которого не выполнил законное требование полицейских об остановке транспортного средства. "Правоохранители стали преследовать правонарушителя, а во время движения из окна иномарки был выброшен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, - сообщили в ведомстве. - Проведенная экспертиза установила, что это героин массой 1 кг 80 граммов".

В настоящее время задержанные арестованы.